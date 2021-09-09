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Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı

Nisan ayında görevde yükselme sözlü sınavları açıklanan ve tercih yapan Hava Kuvvetleri personeli, boş kadrolara atanmak için sonuçları bekliyor.
09 Eylül 2021 10:58
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Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 21 Ocak 2020 tarihinde ilana çıktığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin tercih sonuçlarını hala açıklamadı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı geçen sene Ocak ayında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için ilan yayınlamıştı.

2020 Mayıs ayında yapılacak yazılı sınav ertelenerek Kasım ayında gerçekleştirilmişti.

Sözlü sınavlar 12 Mart 2021 tarihinde tamamlanmış ve 05 Nisan 2021 tarihinde sözlü sınav sonuçları açıklanmıştı.

Tercih aşaması da 16 Nisan 2021 tarihinde sona ermişti.

Aradan geçen zaman içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından GYS ve UDS sonuçlar açıklanmadığı gibi ne zaman açıklanacağına dair de herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği için süreç 1,5 senedir devam ediyor.

HVKK tarafından GYS ve UDS atama sonuçlarının açıklanmaması birçok personeli ve ailelerini mağdur etmektedir. Bu sebeple GYS ve UDS tercihlerinin bir an önce açıklanması, yakın tarihte açıklama yapılmayacak ise hangi tarihte yapılacağı yönünde bir duyurunun yayımlanması personel açısından önem arz etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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