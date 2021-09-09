1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanı olmak istediğini, daha ötesinde bir hedefinin olmadığını söyledi.
09 Eylül 2021 11:05
+Aa- Yazdır
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili uzun süredir tartışmalar gündemde.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise belli değil.

Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler havada uçuşuyor. Millet İttifakı'nda gündeme gelen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuyordu.

CHP İÇİNDE İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki bir kesimin rahatsız olması üzerine açık bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak kalması gerektiğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU İZİN VERMEDİ
Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına net bir şekilde karşı çıkmasının ardından gözler iki isimdeydi.

İBB Başkanı İmamoğlu, daha önce CHP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ali Haydar Fırat'a özel bir röportaj verdi.

"HEDEFİM İSTANBUL, DAHA ÖTESİ YOK"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok." ifadelerini kullandı.

Röportajın sunumunda; İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından Ali Haydar Fırat'ın "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmak istiyorum diyor." notu geliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şentop 'sosyal medyada dezenformasyonla mücadele' çağrısı yaptı
09 Eylül 2021 11:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
09 Eylül 2021 11:12
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
09 Eylül 2021 03:23		 9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Eylül 2021 00:03
'3600 ek göstergenin çözümü için takvimi yakında paylaşacağız'
08 Eylül 2021 22:25		 Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
08 Eylül 2021 22:03
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
08 Eylül 2021 21:21		 Bakan Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor
08 Eylül 2021 21:04
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı
08 Eylül 2021 19:09		 Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
08 Eylül 2021 18:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Şentop 'sosyal medyada dezenformasyonla mücadele' çağrısı yaptı11:23 - Balık 70, kafasındaki taş 600 lira11:23 - Apple'da ekranı yakan açık buldu11:21 - Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek11:14 - Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
11:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi11:05 - İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti11:04 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor11:00 - 312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı10:58 - Hava Kuvvetlerindeki GYS süreci 1,5 yıla uzadı10:57 - 30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
10:55 - 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı10:48 - Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi10:46 - O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda10:42 - Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı10:39 - FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı
10:38 - 'Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
Diyanet'in güvenlik soruşturması yapması kanuna uygun mu?
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Hedef süre, hakim ve savcı terfi kriteri oldu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
'Büyük Uyanış' mitingine kaymakamlıktan izin çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil zeytin 1
google mapsta bile görünen veli 1
dilekçe 1
kafasına göre takılan insan 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
eşofman ve terlik çağı 1
itiraf 1
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 1
baltayla televizyon parçalamak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir BYNDR Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam