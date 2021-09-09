Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
|09 Eylül 2021 11:12
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