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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
09 Eylül 2021 11:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye gidecek.
Memurlar.Net
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