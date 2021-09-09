Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|09 Eylül 2021 11:14
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı
09 Eylül 2021 10:39
|Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
09 Eylül 2021 10:37
|Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
09 Eylül 2021 09:53
|PKK ve DEAŞ'tan katliam ittifakı
09 Eylül 2021 07:15
|Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
08 Eylül 2021 17:37
|Barış Pınarı bölgesinde bugün 17 terörist etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 17:02
|Sınırda yakalanan Sayıştay eski denetçisi tutuklandı
08 Eylül 2021 16:35
|FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı
08 Eylül 2021 15:20
|Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
08 Eylül 2021 15:17
|Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
08 Eylül 2021 08:32