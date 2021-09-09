Apple'da ekranı yakan açık buldu

Temel, açığı paylaştığını ancak açığın kapatılması noktasında Apple'ın herhangi bir sonuca henüz ulaşamadığını ileri sürdü. Temel ayrıca bilerek teknoloji meraklısı 21 yaşındaki Çayan Temel Apple, Google ve Youtube gibi dünyaca tanınmış teknoloji devlerinde keşfettiği açıklarla bir çok kez gündeme geldi. Temel, Apple'de keşfettiği açık sayısını 14'e çıkardı. Temel'in keşfettiği 14'üncü açık ise kullanıcılara garanti kapsamına girmeyen ciddi ekonomik zarar verebilecek türden olması dikkat çekti

'3 ay oldu açık kapatılamadı'

Bu güne kadar Apple'da toplam 13, Google'da 12 ve Youtube'da 1 olmak üzere bir çok kez açık bulduğunu belirten Çayan Temel, "Apple da bulduğum 14. açık ise tüm İphone modellerinin şu an en güncel sürümü dahil tüm mobil cihazlarda ekranları yakıyor, patlatıyor. ekranları işlevsiz hale getiriyor. Böyle bir açık keşfettim, Apple ile görüşmelerimi gerçekleştirdim. Apple ile yaklaşık 3 aylık görüşmelerim sonucunda açığı henüz kapatamadılar. Sürekli iletişim halindeyiz, özellikle son 1,5 ay içinde açığı sürekli erteliyorlar" dedi.

'Kullanıcıların zarar görmesine sebep olabilir'

Bu açık sebebiyle kullanıcıların çok büyük derecede etkilenmesine sebep olabileceğini ifade eden Temel, "Bu açık kullanıcıların zarar görmesine sebep olabilir. Bunu Apple'a bildirmeme rağmen henüz böyle bir hatayı kapatamadılar. İpod, İphone, İpad'lerde gerçekleşen bu açık, halen aktif durumda çalışıyor. Bu tüm kullanıcıların karşılaşabileceği, erişim sağlayabileceği ekran ayarları ile ilgili bir açık. Yanlışlıkla yaptıkları bu işlem yüzünden telefonlarını yakabilirler. Bu garanti kapsamı içinde de değil. Eğer ki böyle bir hata ile karşılaşırsanız, bunun ücretini kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Bu da gerçekten istemediğimiz bir durum. Bu hatayı yaptığınızda belli bir süre sonra ekranınız kararıyor, sonrasında 'çıt' diye küçük bir ses gelerek ekranınız işlevsiz hale geliyor. Sebebi bir çok defa sistem tarafından ekrana zıt komutlar gönderiliyor, ekran zıt komutları aynı anda karşılayamıyor ve aynı anda milyonlarca komut gönderdiği için ekran bunu desteklemiyor ve ekranı yakıyor" diye konuştu.

Temel, açık sebebiyle kendi ekranının yandığını ve anlaşmalı olduğu bir telefoncudaki test cihazlarında da aynı işlemi yaptığında aynı sonuca ulaştığını ileri sürdü.