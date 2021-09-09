3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ÖZGEÇMİŞE GÖRE HAZIRLANAN İLAN DÜZELTİLMEDİ, BİR KİŞİ BAŞVURABİLDİ Balıkesir Üniversitesi tarafından yalnızca bir üniversitede bulunan yüksek lisans programı üzerinden ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna beklendiği gibi bir kişi başvurdu!