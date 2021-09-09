Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım." açıklaması yaptı.
|09 Eylül 2021 12:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere."
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
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