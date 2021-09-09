1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

Pegasus Hava Yolları'nın destek hizmeti veren sosyal medya hesabının PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıt gündem oldu.
09 Eylül 2021 12:09
+Aa- Yazdır
Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.

Twitter'da bir kullanıcı, 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.

Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
09 Eylül 2021 13:36		 'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00		 Genç çift Kovid'e yakalanmamak için açık havada göl kenarında düğün yaptı
09 Eylül 2021 11:39
Musiki ve toplu tekrarlarla 75 günde hafız olacaklar
09 Eylül 2021 11:29		 Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi
09 Eylül 2021 11:11
Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi
09 Eylül 2021 10:48		 O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda
09 Eylül 2021 10:46
Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı
09 Eylül 2021 10:42		 Bilim Kurulu Üyesi toplum bağışıklığı için tarih verdi
09 Eylül 2021 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi13:33 - Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: 10 bin okul servisi yola çıkmadı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Bahçeli'den 'duayla açılış' eleştirilerinde Erbaş'a tam destek13:07 - Yargıtay eski üyesi Kenan Karabeyeser'in tutukluluk hali devam edecek13:05 - 175 bin sağlık işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde imzalar atıldı
13:04 - Çeyrek altın ne kadar?12:56 - Kamu-Sen: Enflasyon yükselmeye, maaşlar erimeye devam ediyor12:53 - Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi başladı12:51 - Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu12:51 - Bakanlık marketlerde fahiş fiyat denetimini yoğunlaştırdı12:50 - Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince park cezası iptal edildi
12:39 - Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu12:30 - Gün ortası döviz fiyatları12:29 - MEB, Bursluluk sınav soru ve cevaplarını yayımladı12:24 - e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi12:23 - Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi
12:21 - Instagram işletme hesabı kullanıcılarına 'dolandırıcılık' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Bir ilçede şarbon tespit edildi, ilçe karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iceman 1
eşofman ve terlik çağı 1
Magic leap 1
philadelphia 1
Bugün olanlar 1
yeşil zeytin 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 1
gece uyumayan insan 1
diğer virüsler nereye saklandı 2
yağmur 1
SON İLANLAR
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam