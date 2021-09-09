Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu

Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.

Twitter'da bir kullanıcı, 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.

Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz."