Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
Pegasus Hava Yolları'nın destek hizmeti veren sosyal medya hesabının PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir soruya verdiği yanıt gündem oldu.
|09 Eylül 2021 12:09
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya, Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki Pegasus Destek hesabından bir soruya verilen yanıtı konuşuyor.
Twitter'da bir kullanıcı, 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren PCR test zorunluluğuna ilişkin, yabancıların uygulamadan muaf olup olmadığını sordu.
Pegasus Destek hesabından soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:
"Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
09 Eylül 2021 13:36
|'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07
|Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00
|Genç çift Kovid'e yakalanmamak için açık havada göl kenarında düğün yaptı
09 Eylül 2021 11:39
|Musiki ve toplu tekrarlarla 75 günde hafız olacaklar
09 Eylül 2021 11:29
|Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi
09 Eylül 2021 11:11
|Biyolojik annesinin öldüğünü bilmeyen evlatlık çocuğa icra gönderildi
09 Eylül 2021 10:48
|O ilde korkutan rakamlar: 466 çocuk pozitif, 81'i yoğun bakımda
09 Eylül 2021 10:46
|Prof. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı
09 Eylül 2021 10:42
|Bilim Kurulu Üyesi toplum bağışıklığı için tarih verdi
09 Eylül 2021 10:20