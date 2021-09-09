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Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi

Ataşehir'de sokakta yaşayan köpeği sopayla vurarak yaralayan sanık Hasan Kılıç hakkında, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
09 Eylül 2021 12:23
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Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin sanık Kılıç tarafından sopayla vurulmak suretiyle kafasında kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralandığı ihbarında bulunduğu aktarıldı.

İfadesi alınan sanık Hasan Kılıç'ın, köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını iddia ettiği, bunun üzerine sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Tedaviyi yapan veterinerin, köpeğin kafasında parçalı kemik kırığının bulunduğu raporuna da yer verilen iddianamede, sanık Hasan Kılıç hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Kılıç'ın yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Kılıç ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
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