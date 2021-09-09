MEB, Bursluluk sınav soru ve cevaplarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav soru ve cevaplarını yayımladı
|09 Eylül 2021 12:29
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5 Eylül 2021 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
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