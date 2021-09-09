1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu

Sette, gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan etkinlikler yer alıyor
09 Eylül 2021 12:51
+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici ve öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasını sağlamak amacıyla "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020'de tüm sınıf seviyelerinde hazırlanan Sınıf Rehberlik Programı'nda yer alan her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirildi.

Kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti"nde gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan etkinlikler yer alıyor.

Sınıf Rehberlik Programı'nda bulunan kazanımlarla doğru orantılı olarak birbirini tamamlayıcı ve bütüncül, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici şekilde hazırlanan set, öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasına imkan veriyor.

- Setin, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu da oluşturuldu

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde toplam 936 sınıf rehberlik etkinliğinden oluşan setin, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi ve öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturuldu.

Öğrenciler, bu platform aracılığıyla uygulama sürecinde, bilgisayar, telefon ve tablet gibi iletişim araçlarıyla da sınıf rehberlik etkinliklerine katılabilecek.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti'ne, "http://orgm.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-tum-sinif-seviyelerinde-sinif-rehberlik-etkinlikleri-hazirladi/icerik/1771" web adresinden ulaşılabilir.

DİSREP, "https://orgm.meb.gov.tr/disrep/index.html" adresi üzerinden de tüm paydaşlarca kullanılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
09 Eylül 2021 09:44		 Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
09 Eylül 2021 09:07
Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
08 Eylül 2021 23:13		 MEB cevapladı: Okullarda vaka olursa ne yapılacak?
08 Eylül 2021 16:48
KTÜ ile Trabzon Üniversitesinde yüz yüze eğitim 27 Eylül'de başlayacak
08 Eylül 2021 16:05		 Meslek ders kitapları ilk kez ücretsiz olarak dağıtıldı
08 Eylül 2021 14:29
Gözde bölümlerde 13 bin kontenjan boş kaldı
08 Eylül 2021 08:09		 'İnternetsiz ev kalmasın' diye başlayan sesli mesajlar vatandaşı çileden çıkardı
08 Eylül 2021 08:05
Öğretmenlere PCR testi takibi
08 Eylül 2021 06:40		 MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin nakilleri için yeni düzenleme
07 Eylül 2021 22:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi13:33 - Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: 10 bin okul servisi yola çıkmadı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Bahçeli'den 'duayla açılış' eleştirilerinde Erbaş'a tam destek13:07 - Yargıtay eski üyesi Kenan Karabeyeser'in tutukluluk hali devam edecek13:05 - 175 bin sağlık işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde imzalar atıldı
13:04 - Çeyrek altın ne kadar?12:56 - Kamu-Sen: Enflasyon yükselmeye, maaşlar erimeye devam ediyor12:53 - Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi başladı12:51 - Milli Eğitim Bakanlığınca 'Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti' oluşturuldu12:51 - Bakanlık marketlerde fahiş fiyat denetimini yoğunlaştırdı12:50 - Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince park cezası iptal edildi
12:39 - Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu12:30 - Gün ortası döviz fiyatları12:29 - MEB, Bursluluk sınav soru ve cevaplarını yayımladı12:24 - e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi12:23 - Köpeği sopayla yaralayan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi
12:21 - Instagram işletme hesabı kullanıcılarına 'dolandırıcılık' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
Bir ilçede şarbon tespit edildi, ilçe karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşılıların yoğun bakımda yatma sebepleri 1
yeşil zeytin 1
philadelphia 1
yalnızlığı seçmek 1
kömür torbasından göktaşı çıkması 2
termon 1
mu da gelir mu da geçer 1
toptan 1
meritokrasi 3
Bugün olanlar 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam