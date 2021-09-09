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Bakanlık marketlerde fahiş fiyat denetimini yoğunlaştırdı

Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarını incelemek için market denetimlerini yoğunlaştırdı. Eekip, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik inceleme yaptı
09 Eylül 2021 12:51
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Bakanlık marketlerde fahiş fiyat denetimini yoğunlaştırdı

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, bugün Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

- "Denetimlerimiz devam edecek"

Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Ürünlerin kasa-etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirten Benli, "Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız. Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek. Münferit vatandaş şikayetleri ya da resen Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır." dedi.

Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Benli, vatandaşların karşılaştığı etiket uygunsuzluklarında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine, Bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini ifade etti.

- "Fiyat spekülasyonlarına müsaade edilmeyecek"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."
Anadolu Ajansı
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