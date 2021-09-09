Bahçeli'den 'duayla açılış' eleştirilerinde Erbaş'a tam destek
MHP Lideri Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Yargıtay binasının açılışında dua etmesinin eleştirilmesiyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır." dedi
|09 Eylül 2021 13:09
|+Aa- Yazdır
Devlet Bahçeli, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesine yönelik açıklama yaptı.
"Bazı çevreler Atatürk ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar insafını kaybetmiştir" dedi.
"Dua edilmesinin eleştirilmesi ilkelliktir"
Dua edilmesinin eleştirilmesinin ilkellik olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen ateistleşme güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir" ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın doğru bir iş yaptığını söyleyen Bahçeli, desteklerinin de tam olduğunu dile getirdi. "Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır." dedi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şentop 'sosyal medyada dezenformasyonla mücadele' çağrısı yaptı
09 Eylül 2021 11:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
09 Eylül 2021 11:12
|İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
09 Eylül 2021 11:05
|Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
09 Eylül 2021 03:23
|9 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Eylül 2021 00:03
|'3600 ek göstergenin çözümü için takvimi yakında paylaşacağız'
08 Eylül 2021 22:25
|Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
08 Eylül 2021 22:03
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
08 Eylül 2021 21:21
|Bakan Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor
08 Eylül 2021 21:04
|CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı
08 Eylül 2021 19:09