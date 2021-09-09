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Bahçeli'den 'duayla açılış' eleştirilerinde Erbaş'a tam destek

MHP Lideri Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Yargıtay binasının açılışında dua etmesinin eleştirilmesiyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır." dedi
09 Eylül 2021 13:09
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Devlet Bahçeli, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesine yönelik açıklama yaptı.

"Bazı çevreler Atatürk ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar insafını kaybetmiştir" dedi.

"Dua edilmesinin eleştirilmesi ilkelliktir"

Dua edilmesinin eleştirilmesinin ilkellik olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen ateistleşme güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın doğru bir iş yaptığını söyleyen Bahçeli, desteklerinin de tam olduğunu dile getirdi. "Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır." dedi.
Memurlar.Net
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