Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldi.

Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.

Araçları TIR'a yükleyip satmaya götürmüş

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.

Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.

Hem aracı çalındı hem icraya verildi

Mağdurlardan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1.5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü'nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.

Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"3.5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haciz edildi. Çardak'ta yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik. Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerimi icraya çıkardı. Şu ana kadar 50'ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok."

Kaynak: Denizli Ekspres