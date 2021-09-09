1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip geldikleri yedieminde araçlarının işletmeci tarafından satıldığını öğrenen mal sahiplerinin şaşkınlığı, birikmiş otopark ücreti yüzünden açılan icra dosyalarıyla bir kat daha arttı.
09 Eylül 2021 13:36
+Aa- Yazdır
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldi.

Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.

Araçları TIR'a yükleyip satmaya götürmüş

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.

Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.
Hem aracı çalındı hem icraya verildi

Mağdurlardan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1.5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü'nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.

Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"3.5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haciz edildi. Çardak'ta yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik. Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerimi icraya çıkardı. Şu ana kadar 50'ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok."

Kaynak: Denizli Ekspres
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi
09 Eylül 2021 15:34		 İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
09 Eylül 2021 15:20
Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı
09 Eylül 2021 15:00		 Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
09 Eylül 2021 14:51
Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir? Nerede Yaptırılır?
09 Eylül 2021 14:21		 Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
09 Eylül 2021 14:21
Uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
09 Eylül 2021 13:46		 Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
09 Eylül 2021 12:09
'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07		 Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis15:39 - Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu15:34 - Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi15:28 - Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı15:20 - İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı15:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı
15:05 - Bakan Akar'dan Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi15:00 - Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı14:54 - Aşı karşıtı mitingde izin krizi! Valilik kararı yayımlandı14:51 - Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor14:47 - Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: Tek başına bırakıldık14:42 - Fındıklarını teslim eden üreticilerin paraları bugün hesaba yatıyor
14:41 - Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu14:39 - Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü14:36 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü14:35 - Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak14:30 - Polis merkezi önünde cinayet! 8 şüpheli gözaltına alındı
14:21 - Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşofman ve terlik çağı 2
gece uyumayan insan 1
Liyakat 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
philadelphia 1
whatsapp grupları 2
Bugün olanlar 1
İlk entry adabı 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 4
Varyantları takipte zorlanmak 4
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 uzman yardıcısı alacak
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam