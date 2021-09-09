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Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinden yargılamasına devam edildi

Gazeteci Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
09 Eylül 2021 13:57
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Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinden yargılamasına devam edildi

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ataklı katılmadı. Can Ataklı'nın avukatı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına 2 avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen, KADEM avukatı Aybüke Ekici, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, şikayetlerinin devam ettiğini, gazeteci Ataklı'nın kendisinin de ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğu yönünde beyanlarının bulunduğunu, bu nedenle de söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylediğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ataklı'nın avukatı Bilgütay Hakkı Durna da KADEM'in katılma talebinin daha öncede ret edildiğini, bundan ötürü yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığını söyleyerek, iddia makamının mütalaasından sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için verilen sürenin uzatılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Anadolu Ajansı
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