Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinden yargılamasına devam edildi
|09 Eylül 2021 13:57
|+Aa- Yazdır
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ataklı katılmadı. Can Ataklı'nın avukatı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına 2 avukat da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen, KADEM avukatı Aybüke Ekici, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, şikayetlerinin devam ettiğini, gazeteci Ataklı'nın kendisinin de ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğu yönünde beyanlarının bulunduğunu, bu nedenle de söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylediğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ataklı'nın avukatı Bilgütay Hakkı Durna da KADEM'in katılma talebinin daha öncede ret edildiğini, bundan ötürü yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığını söyleyerek, iddia makamının mütalaasından sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.
Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için verilen sürenin uzatılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis
09 Eylül 2021 15:45
|Yargıtay eski üyesi Kenan Karabeyeser'in tutukluluk hali devam edecek
09 Eylül 2021 13:07
|'Ey rütbeli zevat size de ölüm var' diyen polise verilen cezayı AYM haksız buldu
09 Eylül 2021 11:57
|Mahkemeden emsal niteliğinde nafaka kararı: 2 yıl sonra sona erecek
09 Eylül 2021 11:21
|Dayakçı babaanne 'özür' dileyince tahliye edildi
09 Eylül 2021 08:55
|Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
08 Eylül 2021 16:20
|AYM, 'Adamına göre muamele tavan yaptı' dediği için kınama cezası alan memuru haklı buldu
08 Eylül 2021 15:00
|Oyuncu Ayşegül Çınar'ın davası ACM'ye gönderildi
08 Eylül 2021 13:58
|'Tabip unvanını kullandığı' iddia edilen Metin Hara beraat etti
08 Eylül 2021 12:14
|Maiyetindeki memurlara 'pis köle' diyen müftü, memuriyetten atıldı!
08 Eylül 2021 12:08