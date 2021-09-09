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Sahte diploma ve sürücü belgesi yapılan matbaaya baskın

Bahçelievler'de sahte diploma ve sürücü belgesi basımı yapılan matbaaya baskın düzenlendi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
09 Eylül 2021 14:00
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'ndeki matbaada sahte diploma, sürücü belgesi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, işyerine baskın düzenledi. İşyerinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramalarda, 600 alkol etiketi, doldurulmuş lisans diploması, BİR tabaka bandrol, 2 noter mührü, üniversite ibareli mühür, doldurulmaya hazır boş kimlik kartları, çok sayıda boş sürücü belgesi, çok sayıda filigran ve sahte belge yapımında kullanılan cihaz ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.
DHA
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