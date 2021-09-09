Afganistan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı bu fotoğrafla gündem oldu

Dünya ABD önderliğindeki batılı güçlerin 20 yıllık görevi bitirerek ülkeden ayrılmasından oluşan boşluğu değerlendiren Taliban'ı konuşmaya devam ediyor. Önceki gün yeni hükümeti ve görevlileri kamuoyuna tanıtan Taliban'ın birçok ismi eleştiri oklarını üzerine çekerken bugün ise Merkez Bankası başkanlığına atanan Hacı Muhammed İdris gündem oldu.

Twitter üzerinde paylaşılan fotoğraflarda Taliban'ın Merkez Bankası başkanı olarak atadığı Hacı Muhammed İdris, bir çalışma masasında dizüstü bilgisayarının karşısında otururken görülüyor.

'PARA POLİTİKASI İÇİN SİHİRLİ SİLAH'

Uzmanların, "Çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyalar" dediği Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı, fotoğrafta kucağında ağır bir otomatik tüfekle poz verdi. Fotoğraf sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırarken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafa tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, "Afganistan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı'nı tanıtıyoruz" yorumunu yaparken, diğerleri de "Kritik görüşmelerde bu adamla mı konuşulacak", "Bu gerçek mi", "Kalaşnikof- para politikası kredibilitesi için sihirli bir silah mı", "Bu adamı Taliban bünyesinde bilgisayarı açmayı başaran tek insan olduğu için mi bu göreve almışlar" yorumları yaptı.