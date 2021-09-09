1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığını deneysel olarak ortaya koyup, 20 günün sonunda vücutta oluşan yağ oranını orijinalinin birebir kopyası olan replikayla gösterdi.
09 Eylül 2021 14:21
+Aa- Yazdır
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu.

Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı. Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte de 22 küp şeker bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Çelakıl, sabahları en az iki poğaça yiyen kişinin damarlarında bulunan kanda tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığını vurguladı.

Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi. Diyetisyen Çelakıl, yaptığı deneysel ile gizli şeker kaynağı olan ürünlerin tehlikeye yol açtığını gözler önüne serdi.

Bir poğaçada bulunan 10 küp şekeri su dolu bir bardağın içerisine koyan Diyetisyen Çelakıl, suda oluşan tortunun aynısının kanda da oluştuğunu belirtti. Poğaça yiyen kişilerin vücudunda oluşan yağ oranını gösteren replikayla örnek veren Diyetisyen Çelakıl, "Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi
09 Eylül 2021 15:34		 İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
09 Eylül 2021 15:20
Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı
09 Eylül 2021 15:00		 Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
09 Eylül 2021 14:51
Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir? Nerede Yaptırılır?
09 Eylül 2021 14:21		 Uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
09 Eylül 2021 13:46
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
09 Eylül 2021 13:36		 Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
09 Eylül 2021 12:09
'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07		 Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis15:39 - Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu15:34 - Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi15:28 - Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı15:20 - İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı15:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı
15:05 - Bakan Akar'dan Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi15:00 - Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı14:54 - Aşı karşıtı mitingde izin krizi! Valilik kararı yayımlandı14:51 - Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor14:47 - Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: Tek başına bırakıldık14:42 - Fındıklarını teslim eden üreticilerin paraları bugün hesaba yatıyor
14:41 - Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu14:39 - Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü14:36 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü14:35 - Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak14:30 - Polis merkezi önünde cinayet! 8 şüpheli gözaltına alındı
14:21 - Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 2
Liyakat 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
şu anda dinlenen şarkı 1
çizgi film 4
yalnızlığı seçmek 1
google mapsta bile görünen veli 1
itiraf 1
Magic leap 1
mu varyantı 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 uzman yardıcısı alacak
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam