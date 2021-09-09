Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir? Nerede Yaptırılır?

Günümüzde yoğun şekilde kadın ve erkekler tarafından tercih edilen saç ekimi tedavisi, bölgesel saçsızlık ve kellik sorunu yaşayan kişiler için kurtarıcı niteliği taşımaktadır. İstanbul saç ekim merkezleri fiyatları farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Bu tedavi uygulamalarında söz konusu olan fiyat farklılıkları temel olarak hastanın durumu, hastanın cinsiyeti, işlemin gerçekleştirildiği klinik ve kullanılan saç ekim tekniği gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Özellikle kadın ve erkek saç yapısının birbirinden fizyolojik olarak tamamen farklı olması uygulanması gereken saç ekim tedavisi açısından ciddi farklılıkların söz konusu olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erkek saç ekim tedavisi ile kadın saç ekim tedavisi arasında ciddi fiyat farklılıklarının görülebilmesi mümkündür.

Saç ekimi fiyatları ile ilgili olarak daha detaylı ve daha doğru bilgiler edinebilmek için mutlak suret ile İstanbul'da başarılı bir saç ekim merkezinde muayene olunması gerekmektedir. Saç sağlık durumu, sağlıklı saç kök hücresinin olup, olmadığı, saç köklerinin vücudun neresinden alınması gerektiği ve ne kadarlık bir saçsızlık alanının mevcut olduğu gibi kriterleri içeren kapsamlı bir test gerçekleştirilmektedir. Bu test sayesinde hastanın saç dökülmesi konusunda mevcut durumu net olarak tespit edilebilmektedir. Bu şekilde saç ekim uzmanları tarafından uygulanması gereken tedavi prosedürü detayları belirlenerek, saç ekim ücretleri konusunda daha doğru şekilde bilgilendirme sağlanabilmektedir.

Saç Ekim Ücretlerini Etkileyen Hususlar

Saç ekim klinikleri arasında uygulanan saç ekim ücretleri farklılıklarının dışında uygulanan ekim tedavisine göre de fiyat farklılıkları söz konusudur. Örneğin klasik kalem yöntemi olarak isimlendirilen DHI tedavisi ile FUE tedavisi arasında fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Bu fiyat farklılıkları dolayısı ile günümüzde saç ekim fiyatları açısından önemli farklılıkların görülebilmesi mümkündür.

Saç ekimi fiyatları belirlenirken hastanın durumuna bakılmaktadır. Hangi saç ekim tedavisinin uygulanmasını gerektirecek büyüklükte saçsızlık olduğu, sağlıklı saç köklerinin olup, olmadığı, saç ve kıl tipleri gibi etkenler hastaya uygulanacak tedavinin farklılıklar içermesine neden olabilmektedir. Saç ekim tedavisinde kadın ve erkekler için de fiyat farklılıkları söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle en doğru fiyat bilgisinin alınabilmesi için mutlaka güvenilir bir saç ekim merkezine başvuruda bulunarak, muayene olunması gerekmektedir.

Türkiye'deki tüm saç ekim merkezlerinin saç ekimi fiyatları güncel listesi:



Saçsızlık İçin Çözüm Var Mıdır?

Her yaş grubundan kadın veya erkek herkesin yaşayabildiği temel saç problemlerinden birisi olan saç dökülmesine bağlı bölgesel saçsızlık ve kellik sorunlarından kalıcı olarak kurtulabilmek artık mümkün hale gelmiştir.

Saç bakımının düzenli yapılmaması, sağlıksız ürünlerin kullanımı, sağlık sorunları ve genetik faktörler gibi pek çok husus saçsızlık sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu gibi etkenlere bağlı olarak yaşanan saçsızlık sorununun kalıcı çözümü için uygulanan saç ekim tedavisi bulunmaktadır.

Saç Ekimi Nerede Yaptırılır?

Saçlarında meydana gelen açıklıklardan şikayetçi olan ve bir türlü saç dökülmesini önleyemeyerek, tüm saçlarını kaybetmeye başlayan kişiler psikolojik açıdan fazlasıyla yıpranmaktadır. Bu durum kişinin gündelik ve sosyal yaşamında dahi ciddi özgüven sorunları ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden günümüzde saç ekimi tedavisine ilişkin olarak toplum genelinde oldukça yoğun ve sık bir şekilde talep gösterilmektedir.

Türkiye'de Iyi Saç Ekim Merkezleri Var Mıdır?

Saç ekimi yaptırmayı düşünenler tarafından merak edilen Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezi neresi sorusu sıkça sorulan soruların en başında gelmektedir.

Türkiye, saç ekimi hizmetleri alanında dünyanın en çok tercih edilen ve en gelişmiş ülkelerden birisi konumunda bulunuyor. Bu nedenle de Türkiye'de saç ekimi hizmetleri konusunda hastalara çok fazla ve çok geniş seçenekler sunulmaktadır.



Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri TOP 10 listesi:

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin klinik seçimleri sırasında mutlaka tam donanımlı ve yanı sıra uzman kadroya sahip olan klinikleri tercih etmeye özen göstermesi gerekmektedir. Her bir hasta için özel bir yaklaşım sergilendiği ve hastanın durumuna göre bir saç ekim tedavisi prosedürünün belirlendiği kliniklerin tercih edilmesi de büyük bir önem taşımaktadır.

Saç Ekim Merkezi Tercihi Yapılırken Dikkat!

Türkiye'de yoğun şekilde talep gören bir tedavi olması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda saç ekim merkezi bulunmaktadır. Bu klinikler arasında sadece fiyatları üzerinden seçimde bulunulması ise son derece hatalı bir yaklaşım olacaktır. Uygulanacak tedavinin başarıya ulaşması, yan etkiler oluşturmaması ve komplikasyonlara neden olmaması gibi son derece hayati önem taşıyan hususlar bulunmaktadır. Bu nedenle sadece ucuz saç ekim ücretleri uygulanmasından mütevellit bir saç ekim kliniğinin tercih edilmemesi gerekir. Bunun yerine alınacak sonuçların başarı ve kalite seviyesine göre en güvenilir ve en saygın saç ekim merkezlerinden destek alınması çok daha güvenli ve çok daha ekonomik bir çözüm sağlayacaktır.

