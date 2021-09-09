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Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak

Merkez Bankası mühendislik mezunları arasından 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
09 Eylül 2021 14:35
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Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere mühendislik mezunları arasından Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül ile 4 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak şartı aranıyor.

İlan metnine göre, en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında mezun olanlar başvuru yapabilecek

İlan metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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