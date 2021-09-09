Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Güney Ege ile Akdeniz'de günün ilerleyen saatlerinde fırtına öngörülüyor.
|09 Eylül 2021 14:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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