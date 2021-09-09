Bakan Akar'dan Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada; "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.
|09 Eylül 2021 15:05
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuşuyor.
Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.
KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Yunanistan mülteciler konusunda insalık dışı uygulamalar sergilemektedir.
Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi
Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.
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