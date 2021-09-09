Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Tüm vatandaşlarımı mücadelemize güç katmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak COVID-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" sözlerini kullandı.