1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

İstanbul'da yarın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli sağanak tahmin ediliyor
09 Eylül 2021 15:20
+Aa- Yazdır
İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi
09 Eylül 2021 15:34		 Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı
09 Eylül 2021 15:00
Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
09 Eylül 2021 14:51		 Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir? Nerede Yaptırılır?
09 Eylül 2021 14:21
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
09 Eylül 2021 14:21		 Uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
09 Eylül 2021 13:46
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
09 Eylül 2021 13:36		 Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
09 Eylül 2021 12:09
'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07		 Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis15:39 - Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu15:34 - Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi15:28 - Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı15:20 - İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı15:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı
15:05 - Bakan Akar'dan Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi15:00 - Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı14:54 - Aşı karşıtı mitingde izin krizi! Valilik kararı yayımlandı14:51 - Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor14:47 - Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: Tek başına bırakıldık14:42 - Fındıklarını teslim eden üreticilerin paraları bugün hesaba yatıyor
14:41 - Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu14:39 - Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü14:36 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü14:35 - Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak14:30 - Polis merkezi önünde cinayet! 8 şüpheli gözaltına alındı
14:21 - Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizgi film 4
Hijyenik ped satışının yasaklanması 3
mutsuzluğu engellemenin yolları 2
kafasına göre takılan insan 1
Bugün olanlar 1
mu varyantı 2
whatsapp grupları 2
İlk entry adabı 1
eşofman ve terlik çağı 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 uzman yardıcısı alacak
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam