1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi

Eskişehir'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden yabancı uyruklu doktora öğrencisi Ademola Stanford Olufemi, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
09 Eylül 2021 15:34
+Aa- Yazdır
Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Nijeryalı Ademola Stanford Olufemi, yaklaşık 3 senedir Eskişehir'de yaşıyordu. Gündüzalp Yurdu'nda kaldığı öğrenilen ve yolda yürüdüğü sırada düşerek kafasını çarpan 32 yaşındaki Olufemi, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 Ağustos günü hayatını kaybetti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Tıp Fakültesi Morgu'ndan alınan Olufemi'nin cenazesi için arkadaşları ve öğretmenleri Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde dini inancına uygun olarak tören düzenledi. Çeşitli ilahilerin söylendiği cenaze töreni, yapılan zoom görüşmesi ile Nijerya'ya çevrim içi şekilde anlık olarak aktarıldı.

"Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti, ömrü yeterli olmadı"

Hayatını kaybeden öğrencisinin tez konusu olarak denizlerde görülen müsilaj sorununu seçtiğini belirten ESOGÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Macid Nurbaş, "Öğrencim 3 senedir Türkiye'de yaşıyordu. İlk senesi Türkçe öğrenmekle geçti. Daha sonra doktora konusunu belirledik ve derslerini aldık. Ama maalesef ömrü kısa geldi. Yolda yürürken düşmüş, beyin kanaması geçirmiş. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdük. Orada başarılı bir ameliyat geçirdi, ama maalesef 1 hafta sonra kalbi durdu. Tez çalışması yapıyordu. Duyarlı bir arkadaştı. Müsilaj sorunu hakkında çalışma yapmak istedi. Çok iyi olacağını söyledik. Tez konusuna birlikte karar verip belirledik. Fakat ömrü yeterli olmadı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenilen Olufemi'nin cenazesi, gerçekleştirilen törenin ardından Nijerya'daki üvey ağabeyinin isteği üzerine Eskişehir'deki Asri Mezarlık'ta Hristiyan vatandaşlar için ayrılan bölüme defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
09 Eylül 2021 15:20		 Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı
09 Eylül 2021 15:00
Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
09 Eylül 2021 14:51		 Saç Ekim Fiyatları Nasıl Belirlenir? Nerede Yaptırılır?
09 Eylül 2021 14:21
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
09 Eylül 2021 14:21		 Uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
09 Eylül 2021 13:46
Yediemin, kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi
09 Eylül 2021 13:36		 Pegasus'un PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
09 Eylül 2021 12:09
'Sinovac yanlış tercih değildi'
09 Eylül 2021 12:07		 Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
09 Eylül 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Vaiz eşini öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis15:39 - Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu15:34 - Tezinde müsilaj sorununu işleyecekti ama ömrü yetmedi15:28 - Ankara-Kahramankazan Yolu'nda 3 kavşak hizmete açıldı15:20 - İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı15:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı
15:05 - Bakan Akar'dan Rum Kesimi'ne Atatürk tepkisi15:00 - Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı14:54 - Aşı karşıtı mitingde izin krizi! Valilik kararı yayımlandı14:51 - Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor14:47 - Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: Tek başına bırakıldık14:42 - Fındıklarını teslim eden üreticilerin paraları bugün hesaba yatıyor
14:41 - Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu14:39 - Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü14:36 - Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü14:35 - Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak14:30 - Polis merkezi önünde cinayet! 8 şüpheli gözaltına alındı
14:21 - Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşofman ve terlik çağı 2
gece uyumayan insan 1
Liyakat 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
philadelphia 1
whatsapp grupları 2
Bugün olanlar 1
İlk entry adabı 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 4
Varyantları takipte zorlanmak 4
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 uzman yardıcısı alacak
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam