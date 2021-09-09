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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09 Eylül 2021 15:56
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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