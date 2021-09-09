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Okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta; "Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar" dedi.
09 Eylül 2021 16:11
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Okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşısını olmayan öğretmen ve diğer okul çalışanlarına yönelik PCR testi uygulaması kapsamında 10 kişinin testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar." dedi.

Usta, AA muhabirine, okullarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istendiğini hatırlattı.

Trabzon'da aşı olmayan öğretmen, temizlik görevlileri ve servis şoförleri gibi çalışanların, merkez ilçe Ortahisar'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, diğer ilçelerde ise Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde PCR testlerini ücretsiz yaptırabildiklerini dile getiren Usta, şunları belirtti:

"Mecburen yapılması gereken bir uygulama. Keşke bu insanlarımız da aşılarını olsa ve böyle bir külfete ne onlar ne de biz girsek ama maalesef ki aşı olmayan insanlar var ve onların PCR'larını alıyoruz. Şu ana kadar 10 civarında insanın pozitif olduğunu görmüş olduk. Bu da demek oluyor ki gerçekten Kovid-19 aramızda ve yaygın bir şekilde devam ediyor. Biz toplum olarak tedbirlerde eksik kalıyoruz. Özellikle maske ve mesafe tedbirlerinin yanında bundan sonraki süreçte aşıyı da öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm milli eğitim camiasına özellikle öneriyoruz. Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar."

PCR testi için belirlenen merkezlerin dışında test yapılmadığının altını çizen Usta, "Sıkıntı olduğu takdirde hastanelerimizle takviye oluyoruz. Merkezlerde de günün belirli saatlerinde bunları yapıyoruz. Her saat gidilmesini istemiyoruz. Onu da yönetmek, oraya personel ayırmak zor. Sağlık personelinin hem aşı hem filyasyon hem de hastane hizmetlerinde ciddi yükleri var. Sağlık personelinden de her gün 15 civarında pozitif çıkıyor. Oradan da bir iş kaybımız oluşuyor. Ayrıca PCR ile ilgili bir iş gücü oluşturmak bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.

Usta, sahte aşı kartı veya PCR test sonucu sahteciliğine ilişkin de "Bizde de maalesef var. Bununla ilgili biz tespitler yaptığımız zaman ilgili mercilere hemen şikayette bulunuyoruz. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlardır. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Buna insanların yeltenmesi gerçekten toplum açısından çok üzücü. Toplum bağışıklığını hiçe saymak anlamına geliyor, hastayken dolaşmak anlamına geliyor. Biz bunlara karşı duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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