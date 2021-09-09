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Türkiye Gazetesi yazarı: EYT hazırlıkları başladı

Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç'un üst düzey yetkililerden edindiği bilgiye göre, Hükümet, EYT sorununu çözecek ve milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını, ikramiyelerini ilgilendiren bir çok adım, 2023 seçimleri öncesinde atılacak.
09 Eylül 2021 16:09
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Türkiye Gazetesi yazarı: EYT hazırlıkları başladı

Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç üst düzey yetkililerden edindiği bilgiyi hem köşesinde aktardı, hem de TGRT Haberde dile getirdi. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemeler hükümetin masasında ve çözülecek. Koç tüm mağduriyetlerin 2023 seçim öncesi çözüleceğini söyleyerek 1999 yılında Koalisyon Hükümeti tarafından alınan bu kararla mağdur olan vatandaşın nefes alması sağlanacak ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hükümetin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Ayrıca intibak yasası ve fazla prim ödenmesinden kaynaklı emekli maaşında yaşanan düşüş (ABO) konusunun masada. İşte EYT ve intibak için tarih...

5,4 MİLYON KİŞİ YAŞ SINIRINI BEKLİYOR
Türkiye'de 5,4 milyon kişi prim süresini doldurduğu halde yaş sınırını beklediği için emekli olamıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu yıllardır gündemde. Bu konuda hükümet daha önce düzenleme yapılmayacağını birkaç duyurdu. Ancak Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç köşesinde düzenleme yapılacağını üst düzey yetkilerden aldığı bilgilerle aktardı ve tarih verdi.

EYT, MEMUR MAAŞI, İKRAMİYE VB. BİRÇOK ADIM SEÇİM ÖNCESİ
Koç'un üst düzey yetkililerden edindiği bilgiye göre, EYT sorununu çözecek ve milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını, ikramiyelerini ilgilendiren bir çok adım, 2023 seçimleri öncesinde atılacak. Koç ayrıca intibak yasasının da hükümetin masasında olduğunu belirtti.

2022 YILI EMEKLİLERE PEK ÇOK MÜJDE
Yücel Koç, TGRT Haberin konuyla ilgili sorularını cevaplandırırken "2022 yılında emeklilere yönelik pek çok müjdenin olacağını söyleyebiliriz. Bugünden bu konuların masaya yatırıldığını ve vatandaşın taleplerinin yerine getirileceğini söyleyebiliriz. 1999 yılında Koalisyon Hükümeti tarafından alınan bu kararla mağdur olan vatandaşın nefes alması sağlanacak. Kanunlar normalde geriye dönük işlemez ama 99 yılında çıkarılan kanunda 5 milyon civarında insanın hakkı elinden alındı. Bu mağduriyetin 2023 seçimleri öncesinde giderileceğini söyleyebiliriz" dedi.

FAZLA PRİM GÜNÜ EMEKLİ MAAŞINI DÜŞÜRÜYOR
Öte yandan emekli aylığı bağlama oranı (ABO) için de adımlar atılacağını söyleyen Yücel Koç, şöyle konuştu:

"Mevcut düzenleme ile asgari ücretli ile diğer düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıklarında artma yerine azaldığı maalesef bilinen bir gerçektir. Bu nedenle emeklilik için yaş dışında diğer şartları da yerine getiren çok sayıda sigortalı, sosyal güvenlik sisteminden çıkmakta ya da kayıt dışı çalışmaktadır. Bu durum hem SGK'nin hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmaktadır. Oysa ki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Sigortalıların çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi oldu."

MEMNUN EDECEK ADIMLAR GELECEK
Yücel Koç köşesinde üst düzey yetkilelerden aldığı çalışmanın detaylarını 7 Eylül tarihli köşe yazısına taşımıştı:

İLK ADIM 3600 EK GÖSTERGE
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sene için müjdesini verdiği 3600 ek gösterge, bundan sonraki süreçte yapılacak hamlelerin ilk adımı" ifadelerini kullanan Yücel Koç, "Bu bile milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve ikramiyelerini ilgilendiriyor. Beklentim o ki, akabinde halihazırda emekli olanları ve emeklilik bekleyenleri memnun edecek adımlar gelecek. 2000 yılı ve sonrası emekli olanların şikayet konusu "intibak yasası" çıkarılarak maaşları yükseltilecek, 1999 yılında Ecevit hükümetinin çıkardığı kanun sebebiyle emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklentisi yerine getirilecek ve geçmişin mağduriyetleri giderilecek."
Memurlar.Net
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