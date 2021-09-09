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Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar iddiası

Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiği ortaya çıktı. New York merkezli araştırma kuruluşu ProPublica tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini ortaya çıkardı. Rapora göre, Austin, Dublin ve Singapur'da milyonlarca kullanıcının iletilerini incelemek için 1000'den işçi çalıştırıldığı öne sürüldü.
09 Eylül 2021 16:17
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Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar iddiası

Haber Global'in aktardığı habere göre raporda, "WhatsApp'ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez' İfadeleri doğru değil. WhatsApp'ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas'ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000'den fazla sözleşmeli çalışanı var" denildi. Facebook'un yapay zekası destek veriyor

Raporda ayrıca işçilerin WhatsApp kullanıcıları tarafından işaretlenen mesajları kontrol etmek için Facebook'un özel olarak kullandığı yapay zekadan faydalandığı ileri sürüldü. Uçtan uca şifreleme sistemi bulunan WhatsApp'ta mesajların, doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında olduğu garantisi veriliyor. Ancak iddialara göre, bu durum söylenildiği gibi değil. Zuckerberg aksini iddia etmişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, 2018 yılında yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının herhangi bir mesajını görmediklerini belirtmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu açıklamaya karşı çıkarak, mesajların takip edebileceğini öne sürmüştü.
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