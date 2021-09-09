Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın canının zor kurtardı
|09 Eylül 2021 16:27
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Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi 168
Caddede meydana geldi. Oturduğu apartmanın hemen yakınında yürüyen ev hanımı
Özlem Akbulat'a (31) sürü halindeki başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucunda
yaralanan Akbulat'ı olayı görerek annesine yardıma koyan oğlu kurtardı.
İHA muhabirine olayı anlatan Özlem Akbulat, "Yoldan geçerken köpekler bana
saldırdılar. Kalakaldım, hiçbir şey yapamadım. Beni yere yatırdılar. Bağıramadım
bile. 11-12 köpek vardı, 5 tanesi benim üstümdeydi. Oğlum yetişti beni kurtardı.
Biz çocuklarımız artık bakkala bile gönderemiyoruz. Yetkililer artık buna bir
çözüm bulsun" diye konuştu.
Bir mahalle sakini ise çocukların tek başlarına okula gidemediklerini, bakkala
ekmek almaya bile gidemediklerini söyleyerek köpeklerin kendilerine saldırdığını
söyleyerek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.
Bir başka vatandaş ise, "Hepimiz hayvan severiz ama burada köpeklerin başıboş bırakılması çok yanlış. Çocuklarımızı kız arkadaşlarımızı tek başına bırakamıyoruz saldırıyorlar. Bu konuda kesinlikle yardım istiyoruz" diye tepki gösterdi.
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