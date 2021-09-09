1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elamanı alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR üzerinden çocuk bakım alanında eğitim almış, Ankara'da ikamet eden ve düşük KPSS puanı ile çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı alımı alacağını açıkladı.
09 Eylül 2021 16:33
+Aa- Yazdır
Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elamanı alacak!

Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı alımı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kreş ve gündüz bakımevi biriminde görev yapacak. Alımı yapılacak personeller Ankara'da görev alacak. Başvuru şartlarında da Ankara'da ikamet şartı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı alacağını duyurduğu çocuk bakım elemanında aradığı şartlarını da duyurdu

2 yıllık eğitim veren Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan, en az 2 yıl mesleki deneyimi arayan kurum tarafından "2020 KPSS puanı P93 puan türünden en az 60 almış olmak.

18-35 yaş arası olmak

*Görevlendirileceği grubun sınıf öğretmeninin denetiminde, sınıf ve uyku odalarının temizliği ve çocukların özbakım işlerini yapabilecek olması gerekmektedir." denildi.

Çoçuk bakım elemanı alımında KPSS şartı olsa da, alınacak olan personeller işçi statüsünde çalışacaklar. KPSS puanı ile yapılacak sıralamanın ardından mülakat süreci olacak ve 2 kişi işe alınacak.

ÇOCUK BAKIM ELEMANI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çocuk bakım elemanı için İŞKUR üzerinden açtığı kadronun başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 13 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Çocuk bakıcısı alımına başvurmak isteyenler İŞKUR e-Şube sayfasında İLAN NO yazan yere 00006268391 yazarak ilanı bulabilir. İlana başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmanız ve şifreniz olması gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak
09 Eylül 2021 14:35		 Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
09 Eylül 2021 10:05
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
09 Eylül 2021 07:50		 Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
08 Eylül 2021 20:26
Belediyenin şoför alımında göze çarpan ilgisiz bölümler
07 Eylül 2021 19:00		 7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı
07 Eylül 2021 16:13
Tabip ve eczacı atamaları için başvurular 8-14 Eylül'de alınacak
07 Eylül 2021 07:32		 Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
07 Eylül 2021 00:02
MSÜ 2,5 aydır mülakat sonuçlarını açıklamıyor
06 Eylül 2021 14:05		 Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
06 Eylül 2021 08:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Selçuk Bayraktar'dan 'TB2' açıklaması: Taleplere yetişemiyoruz17:37 - Çeyrek altın 788 TL'ye yükseldi17:34 - e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik17:31 - Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında17:26 - Dolar bugün de yükselişle kapattı17:22 - Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ün cezası belli oldu
17:15 - KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlenecek17:02 - Ankara'da orman yangını: Müdahale sürüyor16:51 - Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek16:44 - Twitter'dan yeni özellik: İlk Türkiye'de test edecek16:35 - Banka kredi vermedi, metal duba ile ATM'ye saldırdı16:33 - Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elamanı alacak!
16:27 - Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın canının zor kurtardı16:20 - Mahkeme, AİHM'nin Şahin Alpay hakkındaki kararının çevirisini istedi16:17 - Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar iddiası16:16 - Polis aracının çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti16:11 - Okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı
16:09 - Türkiye Gazetesi yazarı: EYT hazırlıkları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Yerli otomobil banttan iniyor...Bakan tarih verdi
Sağlıkçılara 'İğneyi vurma, aşı yapmış gibi göster' baskısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen şarkı 1
yağmur 3
eşofman ve terlik çağı 2
Bugün olanlar 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 4
Varyantları takipte zorlanmak 3
gece telefonun çalması 3
Liyakat 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 3
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 uzman yardımcısı alacak
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavir Sınav Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Geçici 76 İşçi Alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
Manisa Besot 76 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam