Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında
|09 Eylül 2021 17:31
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Kaza, geçen Cumartesi günü İnönü Caddesinde meydana geldi. İddialara göre,
freni boşalan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 EY 609 plakalı çekici, A.D.
(68) yönetimindeki 19 KS 822 plakalı çekici ile park halindeki üç arabaya çarptı.
Çarpışmanın şiddeti ile çekici sürücüsü A.D. yola savrularak ağır yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alınan A.D., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde hastane istikametine seyir halinde olan çekicinin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan diğer çekiciye çarptığı anlar yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde karşıya geçen 2 otomobilin de son anda çekiciden kurtuldukları görüldü.
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