Spikerlik için sertifika şartı istenebilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Eylül'de yayımladığı ilanda 77 personel alacağını duyurdu.

Lisans ve önlisans düzeyindeki Spiker kadrosu için ilgili bölüm mezunlarına 2'şer kadro olmak üzere toplam 4 kadro açıldı.

- Spikerlik için hem öğrenim hem sertifika şartı istendi

Ancak Spikerlik için,

- mezuniyet olarak Radyo ve Televizyon, Sinema-TV, Görsel İletişim, İletişim Sanatları, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basın Yayın, Yeni Medya ve İletişim gibi lisans ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Programcılığı gibi önlisans programlardan mezun olma şartı

- sertifika şartı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye,

sahip olunması istenmektedir.

- Mesleki öğrenim görüş adaylardan sertifika istenmemeli

Personel alımlarında norm başvuru kaynağı KPSS Tercih Kılavuzudur. Tüm KPSS tercih kılavuzlarında ana kural olarak şu belirleme yapılmıştır:

"3.5. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartının yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir."

Bu belirlemeye göre, eğer mesleki öğrenim şartına ilave olarak bir sertifika şartı istenmiş ise, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili sertifika sahibi olmaları şart değildir.

Dolaysıyla, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili alan mezunlarının başvurularını alırken sadece yüksek öğrenim sırasında bu dersi almış olanlardan sertifika istememesi gerekmektedir. Dolaysıyla ya duyuruda bir güncelleme yapılması ya da başvuranlardan bu belge istenmemesi gerekmektedir.