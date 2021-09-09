Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı
Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.
|09 Eylül 2021 18:09
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