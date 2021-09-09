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Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı

Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.
09 Eylül 2021 18:09
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Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.

İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı.

Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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