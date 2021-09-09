4 yıldır firari olan hakim çift yakalandı
|09 Eylül 2021 18:17
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Alınan bilgiye göre, firar olan Yargıtay Tetkik Hakimi Dursun Fatih Kabasakal ve yine Yargıtay Tetkik Hakimi eşi Öznur Kabasakal, bugün öğle saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kurmuş olduğu özel ekip tarafından yapılan operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan uzun çalışmalar neticesinde FETÖ'cü hakim çiftin saklandıkları Öznur Kabasakal'ın kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ve eşi Dursun Fatih Kabasakal'ın ise dışarıya hiç çıkmadan saklandığı tespit edildi. Ekipler yapılan tespitlerin ardından düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç olan ve 4 yıldır firari olarak yaşayan firari hakim çifti evlerinde yakaladı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ihraç hakim Öznur Kabasakal'ın daha öncesinde FETÖ iltisaki bulunduğu için kapatılan "Hukuk Adamları Birliği Derneğine" üye olduğu yapılan araştırmalarda belirlendi. Yakalanan çiftin evlerinde yapılan aramalar neticesinde çıkan digital materyallerle birlikte adli mercilere sevk edildi.
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