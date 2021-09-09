Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|09 Eylül 2021 18:33
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 yıldır firari olan hakim çift yakalandı
09 Eylül 2021 18:17
|Mahkeme, AİHM'nin Şahin Alpay hakkındaki kararının çevirisini istedi
09 Eylül 2021 16:20
|Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı
09 Eylül 2021 16:05
|Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 15:56
|3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 11:48
|Başsavcılık, PKK'nın lojistik sorumlusunun tahliyesine itiraz etti
09 Eylül 2021 11:23
|Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 11:14
|FETÖ evlerinde ablalık yapan 10 zanlı gözaltına alındı
09 Eylül 2021 10:39
|Hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
09 Eylül 2021 10:37
|Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
09 Eylül 2021 09:53