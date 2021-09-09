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İstanbul'da tabelalı tsunami önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, riskli noktalara 'tsunami tahliye yolu' tabelaları asmaya başladı. Megakentte olası bir tsunami tehlikesinde vatandaşlar uyarı levhalarına bakacak.
09 Eylül 2021 18:47
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Marmara, iç deniz olmasına rağmen tsunami riski taşıyor. Son 2 bin yıl içinde 30'un üzerinde tsunami gerçekleşti.

"Tsunami Tahliye Yolu" tabelaları ilk olarak Büyükçekmece'de asıldı. Deprem ve tsunami uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili bilgi verdi.

"Bir metrelik dalga, Marmara kıyılarında kıyıdan içeri 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve içerisinde insanlarla birlikte denize çekebilir. Çünkü bir otomobilin hacmiyle suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su, otomobili kıyıdan alır denizin içerisine çekebilir."

"Vatandaşın da yükseğe doğru kaçması gerekiyor"

Sahil boyunca belli noktalara asılan tabelalarda yükseğe doğru kaçılması gerektiğini gösteren işaret yer alıyor. Uyarıların olası afet durumunda kurtarma sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İlk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Vatandaşın da kıyının içine ve yükseğe doğru kaçması gerekiyor" dedi.

Tahliye yolu tabelaları, tsunami riski olan diğer ilçelere de asılacak.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Yunus Yaman

Kurgu: Yaşar Aslan
Anadolu Ajansı
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