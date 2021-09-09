1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
09 Eylül 2021 20:51
+Aa- Yazdır
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

- "Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi
08 Eylül 2021 22:40		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Eylül 2021 21:01
Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor
04 Eylül 2021 23:38		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
04 Eylül 2021 20:00
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Eylül 2021 21:54		 DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
01 Eylül 2021 19:28
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
30 Ağustos 2021 19:45		 Vaka sayısı 18 binin altına düştü
28 Ağustos 2021 20:02
Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı
25 Ağustos 2021 19:37		 Vaka sayısı 21 binin üzerine yükseldi
17 Ağustos 2021 19:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Yeni göreve başlayacak öğretmen ne kadar maaş alacak?20:51 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:36 - CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var20:29 - Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı20:23 - Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor20:23 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu çıkması lazım
20:22 - Kiraladıkları daireyi dershaneye çevirip eğitim vermişler20:20 - GSB personeli Buse, trafik kazasında yaşamını yitirdi20:01 - 15 bin öğretmen atama takvimi netleşti19:49 - AB seyahat listesini güncelledi19:36 - Twitter'dan emoji kararı: Türkiye'de test edilecek19:34 - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
19:29 - Engellileri darbeden sanık: Büyük bir terbiyesizlik yapmışım19:20 - Bakan Varank: Türkiye dünyanın en karlı ve güvenli limanı19:17 - Balıkesir eski Belediye Başkanı Uğur, toprağa verildi19:14 - Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir19:06 - Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
19:03 - 'En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen oranı yüzde 90'ı geçti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
Bakan Koca: Yerli aşıda Ekim ayında seri üretime geçebiliriz
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 2
sirke 1
toptan 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 3
Deprem 1
Varyantları takipte zorlanmak 2
itiraf 1
mu varyantı 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
Denizli Merkez Efendi Temizlik Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam