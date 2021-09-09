'En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen oranı yüzde 90'ı geçti'
|09 Eylül 2021 19:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında akşam saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ÖĞRETMENLERDE AŞI ORANI
2 doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77. En az 1 doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti. Kovid geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4'lerde. Yani şu an yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz.
Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu oranın yükselip 2. dozların tamamlanacağını biliyoruz.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.
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