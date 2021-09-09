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Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de görülen 'Mu' varyantı ile ilgili uyararak "'Mu' varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı" dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise "İyi yönde ortaya çıkan varyantlar da var; ama bunlar maalesef hızlı bulaşma özelliği de kazandıracak ikinci bir mutasyona uğramadığı için kaybolup gidiyor, yayılmıyor" diye konuştu.
09 Eylül 2021 19:14
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Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de 2 kişide görülen 'Mu' varyantı ile ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, 'Mu' varyantının endişeye neden olduğunu belirterek, "'Mu' varyantı, Güney Afrika mutasyonu gibi genelde Kolombiya'da izole kaldı. 'Delta' varyantı bulaşıcılığı yüksek, 'Mu' varyantı şu anda ülkemiz için endişe boyutunda değil. Hem ülkelerin uzaklığı hem de taşıyıcıların az olması nedeniyle. Bir ülkeye belirli varyantlar girmeye başladıktan sonra bir artışa neden olabiliyor. Bunu ilerideki çalışmalar gösterecek ama önümüzdeki günlerde eğer aşılamada istenilen hıza ulaşamazsak hem okulların açılması hem de çalışma hayatının normalleşmesi ile birlikte vaka sayılarımızda da 'Mu' varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı. Şu an için panik yapmaya gerek bir durum gözükmüyor. 'Delta'ya göre, biraz daha bulaşıcılığın yüksek olduğuna dair ülke verileri ve DSÖ görüşleri var. 'Aşılara da biraz daha dirençli olabilir mi' diye endişeye sevk oldu fakat semptom ve klinik olarak farklı bir özellik teşkil etmiyor. Yine aynı şekilde ateş, koku ve tat kaybı, öksürük, solunum sıkıntıları, biraz daha ishal şeklinde belirtiler geliyor" diye konuştu.

MEHMET CEYHAN: GÜNEY AMERİKA'DA DAHA HIZLI YAYILMA GÖSTERDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise 'Mu' varyantının çok bilinen varyant olmadığını, ilk olarak ocak ayında Kolombiya'da ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Güney Amerika'da daha hızlı bir yayılma gösterdi. Kolombiya'da vakaların yüzde 40'a yakını 'Mu' varyantıyla ortaya çıktı. Daha büyük ülkelerde, 'Delta'nın yoğun olduğu ülkelerde, 'Delta'dan hızlı bulaşan, 'Delta'nın yerini alacak veri yok elimizde. İkinci önemli nokta 'Aşılar ne kadar duyarlı olacak', bu da bilinmiyor. Pfizer'in sorumlusu açıklama yaptı, 'Çalışmalara başladık, Pfizer-BionTech aşısının ne kadar etkili olduğuna dair bilgiyi vereceğiz' diyerek. Şu ana kadar elde edilmiş bir sonuç yok. Her ortaya çıkan varyantta mutlaka hafif bir tedirginlik duyup, takibe alınması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de 2 ayrı listesi var. Biri çok yakından izlenmesi gereken varyantlar. Burada 4 varyant var, şimdi 'Mu' varyantı da eklendi. 8 tane de çok yakından olmasa da izlenen varyantlar var. Demek ki 'Mu' varyantı gerçekten önemli bir varyant" dedi.

'HENÜZ DAHA HIZLI YAYILDIĞINI GÖSTEREN BİR VERİ YOK'

Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye gibi birçok ülkede Avrupa, Asya ülkelerinde daha erken saptanmasına rağmen henüz daha çok yayıldığını gösteren bir veri yok. ABD'de yayıldı, 39 eyaletten rapor edildi. Henüz toplamda yüzde 1'inden az bütün vakaların. Şu ana kadar toplam 46 yerde 'Mu' varyantı gösterildi. Henüz çok fazla bilgimiz yok. Bu bir 'Beta' varyantının üstüne gelişmiş, yeni birkaç mutasyonla ortaya çıkan bir virüs. 'Beta' varyantı da çok hızlı yayılmadığı için 'Delta' varyantı gibi dünyada bir yayılım göstermedi. Şimdiye kadar orijinal virüs 'Alfa' varyantı ve 'Delta' varyantı, bir önceki varyanta göre daha hızlı yayıldığı için dünyaya hakim oldu. 'Delta' varyantı, yavaş yavaş 'Alfa' varyantını da ortadan kaldırıp kendisi şu anda bütün hastaların yüzde 90'ından fazlasında etkili olmaya başladı. 'Mu' varyantı kadar hızlı bir yayılım göstermedi. Örneğin; 'Delta' Hindistan'da rapor edildikten birkaç ay önce birçok ülkeye hızlı bir yayılım ile bulaşmıştı. Burada şunu kabul etmek lazım; bir varyant çok büyük yayılım gösteriyorsa mutlaka bir önceki varyanttan daha hızlı yayılma özelliğine sahip olması lazım. İyi yönde ortaya çıkan varyantlar da var; ama bunlar maalesef hızlı bulaşma özelliği de kazandıracak ikinci bir mutasyona uğramadığı için kaybolup gidiyor, yayılmıyor."
DHA
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