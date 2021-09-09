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Balıkesir eski Belediye Başkanı Uğur, toprağa verildi

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, (71) öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
09 Eylül 2021 19:17
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Balıkesir eski Belediye Başkanı Uğur, toprağa verildi

Beyin tümörü nedeniyle uzun süredir tedavi gören eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, dün evinde hayatını kaybetti. Uğur için Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namazın ardından Uğur'un cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Edip Uğur, TBMM'de 18'inci dönemde Anavatan Partisi'nden, 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2017'nin Ekim ayında görevinden istifa eden evli ve 3 çocuk babası Uğur, DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev aldı.
DHA
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