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Engellileri darbeden sanık: Büyük bir terbiyesizlik yapmışım

Beykoz Engelliler Derneği'nde başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın duruşmasında mahkemede olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Görüntülerin izlenmesinin ardından söz verilen tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, "Gördüğüm kadarıyla ben gerçekten büyük bir terbiyesizlik yapmışım. Ayıp etmişim, yazık günah" dedi. Mahkeme Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
09 Eylül 2021 19:29
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Engellileri darbeden sanık: Büyük bir terbiyesizlik yapmışım

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanık Musa Sezer'in de katıldığı duruşmada müştekiler Hasan Polat, Volkan Gider, Osman Odabaş da yer aldı. Duruşmada sanık avukatları ve müştekilerin avukatı Elçin Cemre Şencan da hazır bulundu.

"BEN BÖYLE BİRİSİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı savunmasında eski ifadesini tekrar ettiğini belirterek olay günü alkollü olduğunu, eve döndüğü sırada müşteki Hasan Polat'ı gördüğünü ve kendisinden sigara istediğini söyledi. Arıcı, müşteki Polat'a soru sorduğunu ve Polat'ın yanındaki bastonla kendisine vuracağını düşündüğünü kaydederek "Bu nedenle bastonu alarak kendisine vurmaya başladım. O kadar sarhoştum ki Volkan'ın tekerlekli sandalyesi benim ayağımın arka tarafına değince bana saldıracağını düşündüm. Daha doğrusu birinin bana vurduğunu düşündüm, bu nedenle 2-3 tane tokat attım. Video kayıtlarını izledim, kendimden çok utandım. Ben böyle birisi değilim" şeklinde konuştu.

Sanık Arıcı, olay günü sahte alkol aldığını, bu olaydan dolayı özür dilediğini ve kendi annesinin de engelli olduğunu belirtti.

"ALKOLLÜYKEN AĞZIMDAN ÇIKTIYSA DA HATIRLAMIYORUM"

Tutuksuz sanık Musa Sezer ise savunmasına "Benim annem de yüzde 58 engellidir" diyerek başladı. Olay günü annesinin maaşını çekmek için dışarı çıktığını, arkadaşlarıyla alkol aldığını ve derneğe gittiklerini kaydederek "Olay günü ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbirine fiziki temasım yoktur. Olay ayrılsın diye tüple masaya vurdum. Tüp büfede vardı. Oğuzhan'ın elinden 2 sefer sopayı alan benim. Ben hakaret edip etmediğimi hatırlamıyorum, alkollüyken ağzımdan çıktıysa hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemede olaya ilişkin görüntü kayıtları izlendi. Görüntülere ilişkin söz alan müştekiler, görüntülerin ortada olduğunu ve yardım etmeseler şu an burada olmayacaklarını belirtti.

"ASLEN KASTEN ÖLDÜRMEYE GİDEN BİR EYLEMDİR"

Söz alan müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan sanık savunmalarının kamera görüntüleriyle çeliştiğini vurgulayarak "Bu kapsamda esas alınabilecek tek gerçeklik kamera kayıtlarıdır" dedi. Şencan, "Ceza hukuku anlamında alkolün etkisindeyken kasıt derecesinde eylemlerinden sorumludur. Müvekkilimizin yürüyemediği, bedenen engelli olduğu gözetildiğinde sanık Oğuzhan'ın eyleminin yaralama fiilini aşan aslen kasten öldürmeye giden bir eylemdir" şeklinde beyanda bulundu.

"AYIP ETMİŞİM"

Görüntüleri izledikten sonra söz verilen tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, "Gördüğüm kadarıyla ben gerçekten büyük bir terbiyesizlik yapmışım. Ayıp etmişim, yazık günah" dedi. Cumhuriyet savcısı sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya müdahale eden bekçinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın 21 Haziran'da sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, Polat'ı kurtarmak için yanına giden diğer diğer engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği belirtiliyor. Sanık Arıcı'nın darp esnasında müştekilere "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği ifade ediliyor. İddianamede diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı'yla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu ve müştekilere hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Oğuzhan Arıcı'nın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanık Musa Sezer'in de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
DHA
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