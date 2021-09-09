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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
09 Eylül 2021 19:34
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobille Onur Erkan'ın kullandığı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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