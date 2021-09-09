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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
|09 Eylül 2021 19:34
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