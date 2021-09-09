1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 bin öğretmen atama takvimi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasında 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru alınacağı belirtildi.
09 Eylül 2021 20:01
+Aa- Yazdır
15 bin öğretmen atama takvimi netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklamayı yapmış, sosyal medya hesabından öğretmenlere atama müjdesi vermişti.

"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" demişti.

TAKVİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu.

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2020 VE 2021 KPSS PUANLARIYLA BAŞVURU ALINACAK

Memurlar.net forumundaki paylaşımlara katılmak için tıklayınız.

Yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasında 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru alınacağı belirtildi.

Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Spikerlik için sertifika şartı istenebilir mi?
09 Eylül 2021 18:30		 Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elemanı alacak!
09 Eylül 2021 16:33
Merkez Bankası 40 mühendislik mezunu alacak
09 Eylül 2021 14:35		 Özgeçmişe göre hazırlanan ilan düzeltilmedi, bir kişi başvurabildi
09 Eylül 2021 10:05
Hatalı kadro ilanı düzeltildi, kişiye özel kadro ilanı ise iptal edildi
09 Eylül 2021 07:50		 Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
08 Eylül 2021 20:26
Belediyenin şoför alımında göze çarpan ilgisiz bölümler
07 Eylül 2021 19:00		 7 Kamu Kurumu toplamda 777 personel almak için ilana çıktı
07 Eylül 2021 16:13
Tabip ve eczacı atamaları için başvurular 8-14 Eylül'de alınacak
07 Eylül 2021 07:32		 Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
07 Eylül 2021 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Yeni göreve başlayacak öğretmen ne kadar maaş alacak?20:51 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:36 - CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var20:29 - Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı20:23 - Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor20:23 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu çıkması lazım
20:22 - Kiraladıkları daireyi dershaneye çevirip eğitim vermişler20:20 - GSB personeli Buse, trafik kazasında yaşamını yitirdi20:01 - 15 bin öğretmen atama takvimi netleşti19:49 - AB seyahat listesini güncelledi19:36 - Twitter'dan emoji kararı: Türkiye'de test edilecek19:34 - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
19:29 - Engellileri darbeden sanık: Büyük bir terbiyesizlik yapmışım19:20 - Bakan Varank: Türkiye dünyanın en karlı ve güvenli limanı19:17 - Balıkesir eski Belediye Başkanı Uğur, toprağa verildi19:14 - Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kışın sorun teşkil edebilir19:06 - Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
19:03 - 'En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen oranı yüzde 90'ı geçti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor
Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atama açıklaması
Bakan Koca: Yerli aşıda Ekim ayında seri üretime geçebiliriz
30 yıllık devlet memuru 400 TL rüşvet alınca meslekten atıldı
15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti
Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
Vekilin oğlu aracını polislerin üzerine sürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 2
Bugün olanlar 1
Magic leap 1
Deprem 1
diğer virüsler nereye saklandı 2
termon 1
gece uyumayan insan 1
meritokrasi 2
google mapsta bile görünen veli 1
mu varyantı 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Akbel 1 İşçi Alacak
Yalova Armutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 6 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Ahırlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
Denizli Merkez Efendi Temizlik Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam