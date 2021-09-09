15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
|09 Eylül 2021 20:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklamayı yapmış, sosyal medya hesabından öğretmenlere atama müjdesi vermişti.
"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ"
Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" demişti.
TAKVİM BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu.
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
2020 VE 2021 KPSS PUANLARIYLA BAŞVURU ALINACAK
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Yapılan açıklamada 15 bin öğretmen atamasında 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru alınacağı belirtildi.Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
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