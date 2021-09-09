Kiraladıkları daireyi dershaneye çevirip eğitim vermişler
|09 Eylül 2021 20:22
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Karabük'te kiralanan dairelerin dershaneye çevrilerek öğrencilere özel ders verildiği ihbarı üzerine Vergi Dairesi ekipleri harekete geçti. Adreslere yapılan baskınlarda masa, sıra ve tahta malzemelerinin bulunduğu dairelerde özel öğretmenler suçüstü yakalandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Defterdar Osman Kocaş, "Bize gelen ihbarlar neticesinde bir uygulamaya başladık. Bu uygulama bazı kişi ve kuruluşların gayri resmi olarak ticari faaliyetlerde bulunduğu ve bunun da vergi dairesinin bilgisi dışında yaptıkları şeklinde. Biz bunu kabaca dershanecilik olarak algılıyoruz. İhbarlar neticesinde ilgili yerlere gittiğimizde gerçekten görünen o ki. Kayıt dışı olmasına rağmen orada sıralar, masalar ve tahtalar oluşturulmuş. Sanki bir ticari organizasyon var gibi bir durumla karşılaştık" diye konuştu.
Vatandaşlara ve özel ders veren öğretmenlere seslenen Kocaş, "Bu tür büyük bir organizasyon yapılacaksa cezalı ve zor duruma düşmemek için mutlaka ilgili vergi dairesine haber vermeleri gerekir. Aksi takdirde haksız bir rekabet olacak. Bu işi vergisel boyutuyla kayıt altına alınmış ve istihdam sağlamış, SGK yatıran, vergisini veren diğer mükelleflerimize haksızlık olacak. Mükelleflerimizden ve velilerimizden buna dikkat etmelerini istiyoruz. Böyle bir yapı içerisinde çocuklarını gönderip fırsat vermesinler. Daha legal, mevzuata uygun çocuklarına ders verdirirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.
Kocaş, vergi mevzuatı gibi durumlarda eğer bir mesleki faaliyet vergi dairesi bilgisi dışında yapılmışsa bunun başladığı dönemden itibaren mükellefiyet tesis edilip cezalar uygulandığını söyledi.
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