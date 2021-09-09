CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var

CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına değindi.

Cumhur İttifakı'nda ideolojik bir birliktelik olduğu için herhangi bir ayrılık olmayacağını vurgulayan Atıcı, mensubu oldukları Millet İttifakı'nda ise durumun böyle olmadığını belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK OLMAZ"

CHP'nin Cumhur İttifakı'na girmeyecek tek parti olduğunu vurgulayan Atıcı, İYİ Parti'yi hedef alarak, "Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

"ASLINDA CHP İLE SAADET PARTİSİNİN BİR İDEOLOJİK BİRLİKTELİK YAPMASI İMKANSIZ"

Saadet Partisi ile kurdukları ittifaka da değinen Atıcı, "Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız." dedi.

"MİLLET İTTİFAKI BOZULUR MU BOZULUR, NİYE BOZULMASIN"

Atıcı sözlerini, "AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki... niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir." diyerek noktaladı.