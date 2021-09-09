Yeni göreve başlayacak öğretmen ne kadar maaş alacak?
2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5.343 TL olmuştur.
|09 Eylül 2021 21:11
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Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir.
Buna göre net maaş hesabı yukarıda belirtilen brüt sözleşme ücretlerine göre yapılmaktadır. Bu bağlamda göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5.075 TL'dir. İLKSAN üyesi göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 4.968 TL'dir.
Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.537,58 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan ve ilksan üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.430,72 TL'dir.
Öğretmen maaşlarını hesaplamak için; TIKLAYINIZ
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