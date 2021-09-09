3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında vefat etti
|09 Eylül 2021 22:09
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Kaza, saat 17.00 sıralarında, Düzce D-100 Karayolu Olimpiyat mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Rüştü Can Ulcay yönetimindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı 81 BA 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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