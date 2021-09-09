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Devlet desteğiyle başladı, 45 kişiye ekmek kapısı sağladı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bin dönüm arazi üzerinde badem hasadı başladı. Hasat dönemin 45 kişiye ekmek kapısı olurken bademlerin kuraklık nedeni ile geçtiğimiz yıllara nazaran daha küçük olduğu ifade edildi.
09 Eylül 2021 22:32
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Devlet desteğiyle başladı, 45 kişiye ekmek kapısı sağladı

Yaklaşık 13 bin dekar alanda 3 bin tonun üzerinde badem üretilen Elazığ'da, en çok üretim 7 bin dekarla Ağın ilçesinde yapılıyor. Badem üretimi ile ön planda olan ilçede yaşayan Alaattin Yazıcı da devletten fidan ve kredi desteği aldı. Aldığı destek ile Şenpınar Mahallesi'nde bin dönüm alana Ferragnes ve Ferraduel çeşidi 37 bin kök badem ağacı ekti.

Ektiği bademlerin hasadına başlayan Yazıcı, bu sene kuraklıktan dolayı bademlerin gelişmediğini aktarırken, hasat zamanı 45 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

"Bademlerimiz çiçeklerini geç açtığı için erken dondan kendilerini koruyor"

Ağında badem hasadına bahçede başladıklarını ifade eden Alaattin Yazıcı, "Toplamda bin 100 dönüm bahçemiz var. 2011 yılında başladık o dönemden sonra badem yetiştirme işi başladı. Bizim bölgenin kireçli toprağı olması nedeniyle badem ekmeye karar verdik. Biz ilk üzüm bağı ile başladık daha sonra da badem işine girdik. Bizim insanlarımız bademlerin kamyonlara yüklenip gittiğini gördükten sonra bu işi yapmaya başladı. Bizim diktiğimiz bademler geç çiçek açtığı için erken don olaylarından kendilerini koruyorlar. Verim olarak iyi biz de iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Hasat 30-35 gün içinde bitiyor"

Şu anda rekolte olarak geçen seneye oranla fazla bir fark olmadığını fakat bu sene kuraklıktan dolayı bademlerin ufak olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bizim bu bölgeye yaklaşık 8 aydır yağmur yağmıyor. O nedenle ağaçlarımız damla sulama sistemleriyle sulanıyor ama istediğimiz sulamayı yapamadık. Geçen sene 13 buçuk ile 14 buçuk arasında kabuklu olarak verdik. Maalesef badem fiyatlarını Amerika'dan ithal edilen bademler belirliyor. Amerika'da badem üreticileri çok ciddi teşvik alıyorlar. Oradaki fiyatlar düşük olduğu için daha doğrusu girişleri gümrüksüz olduğu için bizim buradaki badem fiyatları 3 yıldır değişmedi. Fiyatlar 2 yıl öncede aynıydı geçen sene de aynıydı fakat bu sene fiyatlar henüz belli değil. Tarım Kredi Kooperatifi Kahta'da kırım yapıyordu bizim badem de randıman üzerinden fiyat belirleniyor yani bir kilo kabuklu bademden ne kadar iç badem çıkıyorsa hesaplanıp onun üzerinden fiyat belirleniyor. Bizim sürekli 6 elemanımız var. Hasat zamanında yaklaşık 45 kişi daha getiriyoruz. Hasadı makine yardımı ile yapıyoruz. Yaklaşık 30-35 gün içerisinde hasat bitiyor. Burada bademleri topladıktan sonra kabuklarını alıp kurutup çuvallayıp müşterilere teslim ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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