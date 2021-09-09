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'Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti' iddiası yalanlandı

Nevşehir İl Özel İdaresi, bazı basın yayın organlarında "Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti" başlığıyla yer haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
09 Eylül 2021 22:34
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'Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti' iddiası yalanlandı

Nevşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 750. yılı dolayısıyla 2021'in "Hacı Bektaş Veli Anma Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Hacıbektaş'ın, Türkiye'de inanç ve kültür turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olması nedeniyle ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, turistik yolların standartlarının artırılması ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlanması amacı ile İl Özel İdaresince 25 Mart'ta 3230 sayılı yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeneğin Hacıbektaş hizmetlerinde kullanılması için İl Genel Meclisi, 2 Ağustos tarihli birleşiminde oy birliği ile karar almıştır. Bu kapsamda çalışmalar ivedilikle başlatılarak Hacıbektaş Belediyesi imar yollarında bitümlü sıcak asfalt, 1. ve 2. kat asfalt kaplama ve yol çizgi boyası uygulamaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bedeli ise talep edilen 5 milyon liranın da üzerinde bir rakama ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir."

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uzun yıllardır bakımsız ve ziyarete uygun olmayan Kadıncık Ana Evi'nin restorasyonu ile çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Bektaş Efendi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaremizce Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde ışıklandırma çalışmaları, Dedebağ'da bulunan Arıcı Baba Türbesi'nde restorasyon çalışmaları sürdürülmekte olup Hacıbektaş Kadıncık Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi'ne ise bina tahsisi, tadilatı ve mutfak yapımı gibi çeşitli konularda destek sağlanmıştır. 2021 Hacı Bektaş Veli Anma Yılı etkinlikleri kapsamında ekim ayı içinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapılacak olan gençlik kampı konularındaki çalışmalar da süratle devam etmektedir.

Bu hususlardan da anlaşılacağı üzere Hacıbektaş ilçemize gönderilen ödeneğin kesintiye uğraması mümkün olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Öte yandan Nevşehir İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından, Hacıbektaş ilçesinde son dönemde yapılan yol çalışmalarının drone görüntüsü de paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
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